Auschwitzoverlevende geeft orde terug uit protest tegen AfD

Buitenland

De 99-jarige Holocaustoverlevende Albrecht Weinberg wil een hoge Duitse onderscheiding teruggeven, omdat politiek is samengewerkt met de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Woensdag kwam een omstreden migratiemotie van de christendemocratische CDU door het parlement dankzij steun van AfD. Dat is in Duitsland ongewoon.