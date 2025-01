Amsterdam gaat het niet halen om in 2040 aardgasvrij te zijn

Binnenland

Het volledig aardgasvrij maken van alle Amsterdamse woningen voor 2040 is volgens de huidige plannen „niet haalbaar”, schrijft verantwoordelijke wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) donderdag in een raadsbrief. De hoofdstad besloot in 2020 dat alle woningen over 20 jaar aardgasvrij moesten zijn. Vanwege problemen met warmtenetten zal dat doel niet gehaald worden.