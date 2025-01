Mens vervuilt milieu al vijf millennia met lood volgens onderzoek

Lood kwam in de oudheid onder meer vrij bij de productie van zilver. De schadelijke stof zat in het erts dat moest worden verhit om het edelmetaal te verkrijgen. Vooral onder de Romeinse heerschappij nam de zilverproductie zeer sterk toe. Ook daar hebben de onderzoekers nieuwe bewijzen voor gevonden. In bodemmonsters die ze uit de Egeïsche Zee haalden, vonden ze loodresten die er ongeveer 2150 jaar geleden in terecht zijn gekomen. Daarmee is dit „wereldwijd het vroegst bekende geval van loodvervuiling in zee”.

Blootstelling aan hoge concentraties lood is schadelijk voor de hersenen, vooral voor jonge kinderen. Andere onderzoekers publiceerden begin januari een analyse waarin ze inschatten dat de hoge looduitstoot van de Romeinen ruim 2000 jaar geleden moet hebben geleid tot een daling van het IQ van Europeanen van 2,5 tot 3 procent. Ze konden de loodconcentraties bepalen door gasbelletjes uit diepe ijslagen in het noordpoolgebied te onderzoeken.

In Nederland is de loodconcentratie in de lucht de afgelopen decennia sterk afgenomen. Ze liggen nu honderd keer zo laag als begin jaren zeventig. In de twintigste eeuw werd nog veel lood uitgestoten doordat het metaal in benzine zat. Toch komt ook nu nog lood in de lucht terecht, onder meer via industriebedrijven als Tata Steel. Het staalbedrijf rapporteert overigens ook al jaren een dalende uitstoot.

Het onderzoek van de Duitse wetenschappers en hun internationale collega’s is donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Communications Earth & Environment.