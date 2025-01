Belgisch luchtruim dicht door probleem bij luchtverkeersleiding

Rond 15.00 uur bleek dat het luchtverkeersleidingssysteem van skeyes niet goed functioneerde. Daarom is het luchtruim tijdelijk gesloten en kunnen er geen vliegtuigen landen of opstijgen op de belangrijkste luchthavens in België, zoals Brussels Airport.

De oorzaak van het probleem is nog niet duidelijk. Alle vliegtuigen die op dat moment in het luchtruim vlogen dat skeyes controleert (tot ongeveer 7500 meter hoogte), werden omgeleid naar omringende landen. „Dat gebeurde op een veilige manier aan de hand van een back-upsysteem”, aldus skeyes.

Vluchten die boven de 7500 meter over België gaan, kunnen wel doorgaan. Die worden gecontroleerd door Eurocontrol. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben vliegtuigen die over België naar Nederland vliegen daarom weinig last van de maatregel. Ze zetten nu alleen hun daling later in, namelijk pas boven Nederland.

Vanwege de windrichting stijgen vliegtuigen momenteel op richting het noorden. Als ze naar het zuiden moeten, maken ze vervolgens een grote bocht. Daardoor zijn ze doorgaans al op de vereiste hoogte voor ze boven België komen, laat een woordvoerder van LVNL weten. Wel kunnen vluchten tussen Nederland en België volgens hem momenteel niet vertrekken.