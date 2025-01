Topman H&M optimistisch, ondanks toenemende concurrentie

H&M Group, waaronder ook COS, Weekday, Monki en & Other Stories vallen, zag de omzet in de periode september tot en met november licht dalen tot 62,2 miljard Zweedse kroon, omgerekend ruim 5 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten waren de verkopen wel met 3 procent gestegen.

Het kledingconcern had het afgelopen kwartaal last van het feit dat Black Friday later viel dan een jaar eerder. Door de timing van de koopjesdag op 29 november vorig jaar ging een deel van de bestellingen mee in de cijfers van december. In december en januari gingen de verkopen bij H&M met 4 procent omhoog, meldt het concern. De herfstcollectie werd volgens H&M goed ontvangen en het bedrijf profiteerde ook van gunstige weersomstandigheden in de meeste Europese markten.

H&M staat voor een opgave om zijn concurrentiepositie te verbeteren ten opzichte van de ultragoedkope kleding van Shein en de goede prestaties van Inditex, het bedrijf achter ketens als Zara, Bershka, Pull&Bear en Stradivarius.

Om de operatie te „stroomlijnen en te optimaliseren” stopt H&M met modeketen Monki en kledingoutlet Afound, kondigde het bedrijf eerder al aan. Dit jaar is het plan om het merk Monki op te laten gaan in de Weekday-winkels. De rest van de Monki-filialen, waarvan er ook enkele in Nederland zijn, wordt gesloten.

De jaaromzet van H&M daalde iets, tot 234 miljard Zweedse kroon. Ongeveer 30 procent van de omzet tijdens het gebroken boekjaar van H&M, met wereldwijd ruim 4200 winkels, werd behaald door onlinebestellingen.