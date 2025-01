Hamas laat Israëlische gijzelaar vrij

De 20-jarige Berger droeg bij de overdracht in Jabalia, in het noorden van Gaza, een militair uniform. Palestijnse strijders escorteerden de vrouw door het puin van een kapot gebouw naar een podium. Daar zwaaide ze naar de aanwezigen voor ze in een auto van het ICRC stapte. De organisatie helpt als neutrale partij bij de uitvoering van het bestand.

Later op de dag worden naar verwachting nog twee Israëlische en vijf Thaise gijzelaars vrijgelaten. Islamitische Jihad, na Hamas de grootste groepering in de Gazastrook, laat de twee Israëliërs naar verwachting in Khan Younis vrij. Er zijn nog geen details bekend over de vrijlating van de Thaise burgers. Israël zal later op de dag in ruil 110 Palestijnse gevangenen vrijlaten.