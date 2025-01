Israël verwelkomt opnieuw vrijgelaten gijzelaars

Het was zaterdag een herhaling van de gebeurtenissen van vorige week zondag, toen Hamas de eerste drie vrouwelijke gijzelaars vrijliet. De Palestijnse terreurgroep droeg het viertal over aan het Internationale Comité van het Rode Kruis op een plein in Gaza-Stad. Ook dit keer waren daar weer tientallen gemaskerde en gewapende Hamasstrijders bij aanwezig. Volgens velen een teken dat de beweging allesbehalve verslagen is.

Het gaat om vier vrouwelijke militairen, die op 7 oktober 2023 van de observatiepost in Nahal Oz werden ontvoerd. Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa en Naama Levy verschenen later in videobeelden die Hamas publiceerde. Omdat ze er destijds zo slecht uitzagen, werd lange tijd gevreesd dat het viertal niet meer in leven zou zijn. Albag is in gevangenschap negentien geworden; de andere drie zijn twintig.

Het Rode Kruis droeg de vrouwen, gekleed in militair tenue, aan het Israëlische leger over. Na een korte medische check werden ze naar een ziekenhuis vervoerd, waar de emotionele hereniging met hun families plaatshad. De komende tijd ondergaan de oud-gijzelaars uitgebreide medische onderzoeken, vooral om vast te stellen hoe hun mentale conditie is. In ruil daarvoor liet Israël 200 Palestijnse gevangenen vrij: 50 voor elke militair.

Rekening vereffenen

De vader van Liri, Eli Albag, dankte zondag tijdens een persconferentie de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de andere leden van de regering die voor de overeenkomst met Hamas hebben gestemd die tot de vrijlating van zijn dochter leidde. Maar hij had weinig goede woorden over voor de rechtse coalitiegenoten van Netanyahu die het akkoord verwierpen. „Ik veracht jullie. De natie zal de rekening met jullie vereffenen.”

Alle families van de vrijgelaten gijzelaars vroegen zondag aandacht voor het lot van Agam Berger, de vijfde vrouwelijke militair die op 7 oktober werd ontvoerd. Inmiddels hebben onderhandelaars van Israël en Hamas afgesproken dat Berger aanstaande donderdag wordt vrijgelaten. Dat gebeurt samen met nog een vrouwelijke ontvoerde, Arbel Yehud, en een nog onbekende mannelijke gijzelaar. Zaterdag komen nog eens vier mensen vrij, maar Hamas maakt die namen pas op het laatste moment bekend.

Nieuws in beeld De helikopter met de vrijgekomen gijzelaars landt in Petah Tikva. beeld EPA, Abir Sultan. Gijzelaar Liri Albag vanuit de helikopter. beeld AFP, Jack Guez De vader van Eli Albag zwaait naar de menigte. beld EPA, Abir Sultan

Stroom burgers

Onderdeel van de overeenkomst was dat inwoners van Gaza naar het noordelijke deel van de kuststrook mochten terugkeren. Hamas weigerde echter op het laatste moment informatie te verstrekken over het lot van gijzelaar Yehud, die vermoedelijk door de Islamitische Jihad wordt vastgehouden. Daarom gelastte Netanyahu de opschorting van de terugkeer van de Gazanen. Inmiddels is dat obstakel uit de weg geruimd en is sinds maandagmorgen een enorme stroom burgers richting het noorden getrokken.

De komende vijf weken moeten de resterende gijzelaars vrijkomen van de 33 die in de eerste fase van het akkoord tussen Israël en Hamas zijn afgesproken. Israël vermoedt dat ten minste 8 van hen niet meer in leven zijn. Met spanning wordt uitgekeken naar de leden van het gezin Bibas. Moeder Shiri (33) en haar twee kinderen Ariel (5) en Kfir (2) werden op 7 oktober ontvoerd uit kibboets Nir Oz. Vader Yarden (35) werd apart meegenomen.

Aanvankelijk zou Hamas volgens de afspraken prioriteit geven aan de vrijlating van vrouwelijke burgers. De terreurbeweging koos er echter voor om eerst vier soldaten vrij te laten. De teleurstelling bij de familieleden van het gezin Bibas was zaterdag dan ook groot. „Onze wereld stortte in.”