Action maakt groeispurt, opent recordaantal nieuwe winkels

Economie

Budgetwinkelketen Action groeide het afgelopen jaar flink, vooral door de opening van honderden nieuwe winkels in binnen- en buitenland. Volgens het in het Noord-Hollandse Zwaagdijk gevestigde Action werd een recordaantal van 352 nieuwe winkels geopend, wat het totaal op meer dan 2900 winkels in Europa brengt. De keten breidt zich met name uit in landen als Italië, Spanje, Slowakije en Portugal.