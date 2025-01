Dag 3 synode: CGK vergadert over toekomst kerkverband

In de informatieve vragenronde over het rapport van de commissie toekomst kerkverband, wordt een veelheid aan vragen gesteld. Zo willen ds. R. Bikker en ds. J. Nutma weten waarop het gevraagde draagvlak van 80 procent is gebaseerd. Ouderling W. Hijmissen en ds. S.M. Buth willen weten of zij het goed zien dat in het model van de commissie toekomst kerkverband sómmige gemeenten die praktiserende homo’s toelaten aan het Avondmaal en in de ambten wél vermaand en onder de tucht gesteld kunnen worden, en andere gemeenten die hetzelfde beleid voeren níét.

Ds. G.J. Post wil graag toelichting op de uitspraak van de commissie dat het model van de interim-classes haar „op een bijzondere wijze is aangereikt”. Wat bedoelt de commissie met het ‘argument’ dat dit plan „op een bijzondere wijze is ontvangen”? Ds. Post: „Het doet mij denken aan die jongen die tegen een meisje zei: De Heere heeft mij gezegd dat ik met jou moet trouwen. Waarop het meisje antwoordde: „Dan wacht ik eerst maar even tot de Heere dat ook tegen mij zegt.”