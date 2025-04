Magazine OnderWeg houdt op te bestaan; „Einde aan meer dan een eeuw opinievorming binnen de kerken” 

Aanleiding voor het besluit is onder meer een gestage terugloop van het aantal abonnees, meldde de Gereformeerde Persvereniging OnderWeg vrijdag. Ook werd het „steeds moeilijker om auteurs en redacteuren te vinden”.

Het eerste nummer van OnderWeg rolde in januari 2015 van de persen als voortzetting van De Reformatie en Opbouw, bladen die respectievelijk binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) verschenen. OnderWeg begon als een tweewekelijks blad en telde destijds ruim vierduizend abonnees. Twee jaar geleden werd het een maandblad.

Bestuurslid Arie Liebeek wil desgevraagd niet zeggen hoe veel abonnees OnderWeg momenteel nog telt. „Dat is niet relevant voor de beslissing die we hebben genomen.” Het bestuur geeft aan dat er op dit moment geen financiële noodzaak is om te stoppen met het uitgeven van het blad, maar wil „een gedwongen beëindiging in de toekomst voorkomen”.

De gemiddelde leeftijd van de abonnees loopt „tegen de zeventig”, aldus Liebeek. Hij wijst ook op de algemene trend van ontlezing. „We merken dat ook gelovige mensen hun informatie steeds meer van andere plekken halen dan uit gedrukte media. Een nieuwe tijd vraagt om andere vormen en een magazine past daar minder bij.”

Verlies

„Het voelt als een verlies dat we stoppen, juist in een tijd waarin er behoefte is aan goede Bijbelse informatie en opinievorming”, zegt bestuursvoorzitter Anko Oussoren in een persbericht. „Tegelijkertijd zijn we dankbaar dat we met ons magazine vele jaren tot opbouw mochten zijn. Dat maakt het moeilijk om afscheid te nemen van het blad.”

De komende maanden wordt onderzocht hoe „de rijke bron aan informatie” die OnderWeg beschikbaar heeft, digitaal behouden kan blijven voor belangstellenden. Het is nog niet duidelijk of het magazine na het verschijnen van de laatste gedrukte editie digitaal verdergaat. „Daar gaan we nog naar kijken”, zegt Liebeek. Hij tekent daarbij aan dat „een digitale uitgave vraagt om andere mensen”.

Het eerste nummer van De Reformatie, een van de voorlopers van OnderWeg, verscheen in 1920, met als ondertitel „Weekblad tot ontwikkeling van het Gereformeerde leven”. Het blad Opbouw kwam in 1957 op de markt. Komend najaar zal OnderWeg terugblikken op „de eeuw waarin dit blad en haar voorlopers een toonaangevende rol hebben gespeeld”.

Alternatief

Prof. dr. Erik de Boer, emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Utrecht, was van 1999 tot 2014 redactielid van De Reformatie. Hij zegt desgevraagd „geschrokken” te zijn van het bericht dat OnderWeg ophoudt te bestaan. „Ik had het niet verwacht.”

Hij merkt op dat het blad een ander karakter had dan voorheen De Reformatie. „In De Reformatie kon ik gemakkelijk populairwetenschappelijke artikelen kwijt. Dat kon in OnderWeg niet meer.”

Dr. De Boer vindt het „ontzettend jammer dat zelfs dit blad het niet overleeft, terwijl het toch een stuk minder theologisch was geworden. Ik vind het een groot verlies voor de pas gefuseerde Nederlandse Gereformeerde Kerken dat het enige overkoepelende publiciteitskanaal nu wegvalt. De vraag is of er –mogelijk digitaal– iets anders voor in de plaats komt dat ruimte biedt voor een gezamenlijke bezinning op allerlei actuele punten van kerk-zijn.”

Nu OnderWeg verdwijnt, ziet dr. De Boer een alternatief in De Wekker, het officiële orgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken. „Daar ga ik me zeker op abonneren. Misschien kunnen de NGK ook komen tot zo’n uitgave die onder verantwoordelijkheid van de synode valt óf kan De Wekker haar vleugels over ons uitspreiden.”