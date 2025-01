Dag 3 synode: CGK vergaderen over zending

Iets na elven wordt de vergadering heropend.

Het alternatieve plan van ds. Klaver en de zijnen is „niet bedoeld als iets wat béter is dan de commissie, maar bedoeld als volgend op dat van de commissie, in het geval dat het commissieplan het niet zou halen”.

Dat zegt ds. Klaver donderdagmorgen in antwoord op diverse aan hem gestelde vragen. „Dit is een voorstel om een ongecontroleerde breuk te voorkomen áls er voor het voorstel van de commissie toekomst kerkverband geen of onvoldoende draagvlak zou zijn. Het is bedoeld voor de situatie áls we als synode of als kerkverband vastlopen. Om dán nog zoveel mogelijk samen te kunnen doen.”

Ds. Klaver geeft aan dat een meer uitvoerige uitwerking van zijn plan te vinden is in bijlage 5 van het rapport van de commissie toekomst kerkverband. „We stellen dit voor omdat het gewoon niet meer langer kan. Ik vind het vreselijk, verschrikkelijk, had het veel liever anders gezien. We hebben dezelfde intentie als de commissie: een tijdelijke oplossing, die als oogmerk heeft dat we elkaar hopelijk ooit weer vinden. Eigenlijk leun ik dicht tegen het voorstel van de commissie aan.”

Volgens de predikant zijn „juist de middengemeenten hiermee gediend.”