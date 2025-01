Dag 3 synode: CGK breiden het zendingswerk in Thailand uit

De laatste toespraak gaat over het zendingswerk in Italië, Spanje en Albanië. Daar zijn in de afgelopen tien jaar acht nieuwe kerkplantingen ontstaan. De Amerikaanse predikant Rob Krause, die al meer dan vijfentwintig jaar in een gemeentestichting in Fontanafredda in Italië werkt, roept op tot gebed. Als 10 procent van de leden van CGK „volhardend” zouden bidden, dan zouden volgens Krause „de verslagen van de broeders die we zojuist allemaal gehoord hebben nog veel mooier zijn”. Dat gebed van 7000 mensen brengt ook „de vreugde van de Heere in de eigen kerken. Stel je eens voor wat dat betekent voor lokale groei. Dat is wat we nodig hebben.”

„Ik werk in Italië, dus u zult het niet erg vinden dat ik een voorbeeld uit de wijnbouw neem”, zegt Krause. „U bent bezorgd over het dalend aantal kerkleden. Misschien is de Wijngaardenier, de Vader, wel bezig om u te snoeien, om u te brengen tot een meer missionaire manier van kerk-zijn. Zodat Hij meer vruchten geeft.”

Ds. A. van der Zwan bidt en dankt voor het zendingswerk.