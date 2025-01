Robbert Dijkgraaf nieuwe president International Science Council

Dijkgraaf werd afgelopen december samen met zeven andere nieuwe leden voor de raad van bestuur gekozen, meldt het ISC. Volgens NPO Radio 1 is Dijkgraaf de komende 1,5 jaar nog president-elect en zal hij na die tijd officieel voorzitter worden van de wetenschappelijke organisatie.

„Het is een grote eer om de International Science Council te dienen, de oudste en meest uitgebreide organisatie die de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap vertegenwoordigt”, aldus Dijkgraaf op de site van het ISC. „Vooral in deze tijden van geopolitieke spanningen en mondiale uitdagingen is het belangrijk dat de stem van de wetenschap duidelijk klinkt en dat onderzoekers de dialoog blijven aangaan, met elkaar en met de samenleving als geheel.”

Voordat hij begin 2022 minister werd van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte IV was hij directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. Eerder was hij onder meer president van wetenschapsorganisatie KNAW.