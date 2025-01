Analoge stroommeter moet er nu echt aan geloven

Dit jaar gaat de nieuwe Energiewet in. Daarin is onder meer geregeld dat elektriciteitsmeters met een analoog telwerk, met de kenmerkende draaischijf, in de komende drie jaar plaats moeten maken voor modernere apparatuur.

Nederlandse huishoudens die nog een analoge meter hebben en de slimme of digitale variant tot nu buiten de deur hebben weten te houden, moeten volgens de wet meewerken aan de wissel.

In Nederland wordt steeds meer stroom opgewekt door bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Dat zorgt voor een overvol elektriciteitsnet, de zogeheten netcongestie. Zo’n file op het net kan leiden tot stroomuitval.

Netbeheerders, verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van elektriciteitskabels en gasleidingen naar woningen, proberen de gevolgen van drukte op het stroomnet te beperken. Dit doen ze door elektriciteit beter te verdelen of het net te verzwaren met dikkere of meer stroomkabels.

Slimme of digitale meters geven betere informatie aan netbeheerders over waar en op welke momenten opstoppingen op het elektriciteitsnet ontstaan.

Bovendien is het belangrijk dat de meter de levering en teruglevering van elektriciteit apart van elkaar registreert. Huishoudens die door zonnepanelen opgewekte stroom niet volledig zelf gebruiken maar (deels) terugleveren, moeten een vergoeding betalen aan de energieleverancier. Dat effect wordt nog sterker als in 2027 de salderingsregeling wordt afgeschaft. Met een moderne meter betaalt elk huishouden de juiste kosten en belastingen.

Onder meer op sociale media protesteren mensen tegen de verplichte vervanging van de stroommeter. Zij zijn om allerlei redenen erg gehecht aan hun analoge apparaat en willen niet dat netbeheerders en energieleveranciers via een slimme meter op afstand live inzicht hebben in hun energieverbruik. Voor deze groep mensen biedt een digitale meter uitkomst. Deze registreert nauwkeurig het verbruik, maar stuurt die gegevens niet zelf door.

Een verdeelstation van netwerkbeheerder Alliander. beeld ANP, Koen van Weel

Het voordeel van een slimme meter daarentegen is dat huishoudens meer inzicht krijgen in hun energieverbruik en er bewuster mee kunnen omgaan. Energieleveranciers sturen maandelijks verbruiksrapporten. Burgers die nog meer inzicht willen krijgen in hun verbruik kunnen een zogeheten energieverbruiksmanager op de slimme meter aansluiten. In een app op de smartphone, tablet of pc kunnen ze hun energieconsumptie op de voet volgen.