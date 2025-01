Grensdetentie asielzoeker Schiphol was rechtmatig, oordeelt RvS

In december vorig jaar oordeelde de rechtbank in Amsterdam nog anders. In november en december kwamen vorig jaar ongebruikelijk veel asielzoekers per vliegtuig aan op Schiphol. Het personeel van het Justitieel Complex Schiphol (JCS) was daar niet op berekend. Daardoor werden asielzoekers meer beperkingen opgelegd dan normaal. Zo werden ze meer uren per dag opgesloten in hun cel en mochten ze maximaal een uur per dag naar buiten.

Daarmee, zo oordeelde de rechtbank, voldeed het JCS niet als zogenoemde gespecialiseerde bewaringsaccommodatie in de zin van de Europese Opvangrichtlijn. De RvS gaat daar echter niet in mee. Die wijst erop dat hoewel de asielzoekers meer beperkingen kregen opgelegd, ze „strikt gescheiden bleven van strafrechtelijke gedetineerden”. Regels tussen beide groepen verschillen, legt de RvS uit. „Daarnaast is het deel van het JCS waarin grensdetentie plaatsvindt, specifiek ingericht voor de behandeling van de asielprocedure en de bijstand die asielzoekers nodig hebben”, motiveert ze.

Daarmee, aldus de RvS, oordeelde de rechtbank ten onrechte dat de grensdetentie onrechtmatig was. Daarbij zegt de RvS alleen te kunnen toetsen of het JCS een gespecialiseerde bewaringsaccommodatie is. Of de grensdetentie in een individueel geval goed of slecht is uitgevoerd, daarover oordeelt ze niet. „Asielzoekers kunnen eventuele klachten erover indienen bij de commissie van toezicht.”

De minister van Asiel en Migratie was tegen de eerdere beslissing van de rechtbank in Amsterdam in beroep gegaan.