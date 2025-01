Synode CGK spreekt over vrouw in het ambt: „Het gaat om wat de Schrift zegt”

Terwijl de 52 synodeleden vergaderen over de toekomst van het kerkverband, wordt er overal in het land voor hen gebeden. Tientallen christelijke gereformeerde vrouwen zijn een „landelijke gebedsketting” gestart.

De hele vergaderweek (dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-21.00 uur en vrijdag van 9.00-16.00 uur) zijn er overal in het land vrouwen die persoonlijk of in verenigingsverband een uur of langer „dit belangrijke werk met gebed omringen”, aldus het bestuur van CGK-Vrouw. „Beseffend dat we in alles, en zeker wat de vraagstukken betreft die op de vergadertafel liggen, diep afhankelijk zijn van Gods Geest. Maar ook gelovend dat Hij –om Jezus’ wil– hoort naar het gebed.”

Alle uren zijn ingevuld. Dinsdagavond bad, bijvoorbeeld, de vrouwenvereniging van de christelijke gereformeerde kerk in Harderwijk voor de synode.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland roept donderdag in het blad De Waarheidsvriend ook op tot voorbede voor de CGK-synode. Net als drie jaar geleden. „Sindsdien lijkt het gesprek over het lezen en toepassen van het Woord van God ten aanzien van diverse ethische thema’s –met name rond vrouw en ambt en de visie op homoseksualiteit– niet geleid te hebben tot een ontvangen eenheid, tot overeenstemming over de weg die de Heere hierin van de kerk vraagt. Waar een scheuring –landelijk of plaatselijk– tot grote schade van de kerk van Christus is, belijden we in afhankelijkheid en ootmoed de almacht van God.”

Kerkenraden worden gevraagd „tot de troon van de genade gaan” te gaan voor degenen die in de CGK geroepen zijn tot leidinggeven: „een gebed om zachtmoedige wijsheid (Jakobus 3:13), een gebed voor de kerk om zich in liefde aan de waarheid te houden (Efeze 4:15), ook wanneer dit onbegrip en lijden met zich meebrengt. En, wat we voor onze kerkelijke naaste bidden, kunnen we zelf evenmin missen.”