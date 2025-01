Spannende synode over toekomst CGK

Ds. Van der Wekken steekt bij zijn meditatie in met een woord van de hervormer Maarten Luther: Een groot geloof betekent dat wij veel van Jezus verwachten. Ds. Van der Wekken: “De hoofdman te Kapernaüm verwachtte veel van Jezus. Waarschijnlijk kreeg hij weleens toegevoegd: “Jij hoort niet bij het volk van God”. Dat wist hij ook en dat maakte hem bescheiden over zichzelf. Maar hij had op een of andere manier de God van Israël leren kennen. En hij kende ook Jezus. Hij sprak Hem eerbiedig aan als Kurios, Heer.”

Jezus noemt het geloof van de heidense hoofdman groot, zegt de predikant. “Dat doet Hij in de Evangeliën slechts twee keer. Beide keren, ook bij de Kananese vrouw, betreft het buitenstaanders. Iets later in dit Bijbelhoofdstuk gaat het over de discipelen in de storm op zee. Jezus noemt hun geloof juist klein.”

Wat is dat beschamend, zegt ds. Van der Wekken. “Zij hadden zoveel van Jezus gezien, maar zij verwachtten weinig van Hem.”

Hoe is dat bij ons, synodeleden?, vroeg de predikant. “Verwachten wij het op deze synode vooral van rapporten? Of van aantallen? Zitten we – zoals ik ook zelf geneigd ben te doen – steeds te tellen? Zo van: 25, 26, 27; nu hebben we een meerderheid? Of verwachten we op deze synode veel van Jezus?”

Wat zou het te wensen zijn, zegt de predikant, “als de vanzelfsprekendheid waarmee wij onze eigen ideeën vaak poneren, vermengd zou zijn met iets van de bescheidenheid van deze heidense hoofdman.”