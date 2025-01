Italiaanse premier in de problemen door vrijlating gezochte Libische mensensmokkelaar

De premier maakte dit dinsdag bekend via een video waarin zij zichzelf verklaart tot slachtoffer van een politiek bevooroordeelde justitie.

Aanleiding was de aanhouding van de Libische generaal Osama Almasri, op 19 januari op de luchthaven van Turijn, op grond van een daags ervoor door het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag uitgevaardigd arrestatiebevel. Almasri is hoofd van de Libische kustwacht, maar geldt tevens als kopstuk binnen de internationale mensensmokkelmaffia en wordt daarom beschuldigd van „misdaden tegen de mensheid”.

Twee dagen na zijn arrestatie werd Almasri echter vrijgelaten en vervolgens met een vliegtuig van de Italiaanse veiligheidsdienst overgebracht naar de Libische hoofdstad Tripoli, waar hij met gejuich werd ontvangen. Zijn vrijlating gebeurde op last van het Hof van Appel in Rome, wegens een vormfout in de procedure. Het Hof in Den Haag, dat de Italiaanse regering wel had geïnformeerd, zou de juiste documentatie niet hebben doorgegeven aan de Italiaanse minister van Justitie Carlo Nordio, die zelf echter onvindbaar bleek toen men hem vanuit Turijn op de hoogte wilde stellen.

Smokkelboten

Zijn collega van binnenlandse zaken Matteo Piantedosi rechtvaardigde het gebruik van een regeringsvliegtuig voor de repatriëring van Almasri met het argument dat het ging om een „gevaarlijke persoon”. Die gang van zaken riep protest op van de Italiaanse oppositie en van het Strafhof in Den Haag, dat de kans om een vermoedelijke mensensmokkelaar te berechten aan zich voorbij zag gaan. Op grond daarvan is nu een officieel onderzoek ingesteld tegen Meloni en haar ministers, die daarvan gisteren formeel op de hoogte zijn gesteld.

Tegen de achtergrond van de affaire-Almasri speelt het probleem van de illegale immigratie vanuit Noord-Afrika. Sinds het begin van dit jaar hebben al ruim 3000 migranten de oversteek naar Italië gemaakt. Het afgelopen weekend waren het er 1500, die vrijwel allen scheepgingen in Libië. Vanuit dat land waren de afgelopen maanden juist beduidend minder smokkelboten vertrokken.

Uit vrees dat Libië de migrantenkraan weer wijd openzet, is Italië is er veel aan gelegen om niet in onmin met haar zuidelijke buur te geraken. Dat weegt zwaarder dan de eisen van het Strafhof, zoals minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani impliciet toegaf met de opmerking: „Het Hof is het Woord niet”.