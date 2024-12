Vrijspraak Salvini steun in de rug voor Meloni

Het openbaar ministerie had zes jaar cel geëist tegen de Italiaanse vicepremier die in 2019 weigerde om 417 bootvluchtelingen toe te laten in Italië. Het vonnis werd met gejuich begroet door Salvini en de door hem geleide regeringspartij Lega, maar is tevens een steuntje in de rug voor de regering van Giorgia Meloni.

Begin augustus 2019 verscheen het schip van de Spaanse organisatie Open Arms voor de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa om daar 417 in de dagen daarvoor opgepikte schipbreukelingen aan wal te zetten. Het ging daarbij om – politieke dan wel economische – vluchtelingen, die hadden geprobeerd om vanuit Noord-Afrika via het Kanaal van Sicilië Europa binnen te komen. Jaarlijks lijden daarbij veel gammele bootjes schipbreuk, waardoor in de jaren 2014-23 volgens Internationale Organisatie voor Migratie zo circa 30.000 migranten zijn verdronken. Open Arms en andere hulporganisaties proberen om zo veel mogelijk schipbreukelingen te redden.

Het internationaal zeerecht schrijft voor dat zij worden ontscheept in de dichtstbijzijnde veilige haven. Vaak is dat het dicht bij de Tunesische kust gelegen Lampedusa. Maar de Open Arms kreeg geen toestemming om op het eiland aan te meren, op last van Salvini. Hij baseerde zich daarbij op een twee maanden eerder uitgevaardigd decreet dat de minister van Binnenlandse Zaken – en dat was toen Salvini zelf – de bevoegdheid gaf om de landsgrenzen te verdedigen door het sluiten van grensovergangen en havens.

Er volgde een met veel publicitair geweld omgeven politiek touwtrekken, waarbij de boot met de vluchtelingen drie weken lang voor de haven van Lampedusa bleef dobberen. Totdat de hoofdofficier van justitie van de stad Agrigento de boot bezocht, daar een ‘deerniswekkende’ hygiënische en sanitaire toestand aantrof en onmiddellijke ontscheping gelastte.

Salvini werd daarop aangeklaagd door Open Arms. Nadat de Senaat hem had ontheven van zijn parlementaire onschendbaarheid, begon in 2021 het proces. In de loop daarvan betichtte het openbaar ministerie hem van onwettig en onmenselijk gedrag. Salvini daarentegen verklaarde dat hij slechts de integriteit van de Italiaanse grenzen had verdedigd. In geval van een veroordeling zou hij in beroep gaan en zeker niet aftreden. Hij werd gesteund door Meloni, die niettemin tevreden kan zijn, nu de Palermitaanse rechtbank heeft uitgesproken dat er geen sprake is geweest van vrijheidsberoving en zij dus niet verder hoeft met een politiek-juridisch aangeslagen vicepremier.