Derde verdachte aangehouden in onderzoek naar explosie Purmerend

Binnenland

De politie heeft dinsdag een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de explosie bij een woning aan de Maasstraat in Purmerend in december. Het gaat om een 18-jarige inwoner van de Noord-Hollandse plaats. Eerder werden in het onderzoek al twee mannen van 19 en 20 aangehouden, die ook uit Purmerend komen. In het programma Opsporing Verzocht worden dinsdagavond nieuwe camerabeelden uit het onderzoek getoond, meldt de politie.