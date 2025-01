Bezoeker gedood door olifant in Zuid-Afrikaanse Krugerpark

Volgens een verklaring van de politie viel de olifant aan toen de man en zijn kleinkinderen van 11 en 5 jaar foto’s en video’s aan het maken waren van het dier. Terwijl de kinderen wegrenden vielen ze. De olifant viel de 11-jarige jongen aan met zijn slurf. „Op het moment dat de grootvader ging helpen draaide de olifant zich om en vertrapte hem.”

Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse kwamen was de man al overleden. De jongen hield er enkele verwondingen aan zijn been aan over, aldus de politie.

SAN Parks vroeg mensen om geen beelden van het incident op sociale media te plaatsen.

Met zo’n 20.000 vierkante kilometer savanne die zich uitstrekt tot buurland Mozambique is Kruger het grootste wildpark van Zuid-Afrika. In het grootste deel van het park is het verboden je voertuig te verlaten. In 2021 werd in het park een vermoedelijke stroper gedood door olifanten.