Kruispunt Vathorst geeft ruimte aan zegen homostel

Dat heeft het bestuur van de gemeente onlangs besloten. Woensdag heeft zij het besluit aan de gemeenteleden meegedeeld. Onderdeel van het nieuwe beleid is bovendien dat lhbti’ers voortaan in alle ambten gekozen kunnen worden.

In de ruim tweeduizend leden tellende gemeente waarin de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) plaatselijk samenwerken, leven bij een deel van de leden principiële bezwaren tegen het besluit. „Met hen is in het besluitvormingstraject, dat in totaal twee jaar duurde, ook gesproken”, zegt ds. D.W. (Pim) Brouwer, predikant van de gemeente.

Maakt de gemeente met dit nieuwe beleid een keuze voor de voorstanders van het accepteren van homorelaties, en tegen de bezwaarden?

„Nee, zo zien wij dat nadrukkelijk niet. Om ons heen zien we dat je over deze thematiek vanuit de Bijbel verschillend kunt denken. Daarom willen wij polarisatie voorkomen, zodat we onze missionaire opdracht om in deze wereld een licht van vrede te zijn, kunnen blijven uitvoeren. Beide opvattingen, het vanuit de Bijbel afwijzen van homoseksuele relaties en het juist aanvaarden ervan, mogen in onze gemeente bestaan. Wij zien ons nieuwe beleid als een balanceeroefening.

Lhbti’ers en heteroseksuelen die zelf voorstander zijn van homorelaties moeten accepteren dat zij in Kruispunt Vathorst mensen tegen kunnen komen die de homoseksuele leefwijze afwijzen. Die laatste opvatting blijft bij ons legitiem. Wij willen een veilige kerk zijn, ook voor homo’s die overtuigd voor een celibatair leven kiezen. En als een ambtsdrager principieel moeite heeft met ons nieuwe beleid, hoeft hij aan het zegenen van homorelaties niet mee te werken.”

Zijn er na woensdag misschien leden geweest die zeiden: nu dit besloten is, vertrekken we uit Kruispunt Vathorst?

„Tot nu toe hebben we één opzegging van het lidmaatschap binnengekregen. Dat is niet veel op een gemeente van ruim tweeduizend leden.”

Pittig gesprek

Naar schatting zo’n vierhonderd leden van Kruispunt Vathorst hebben hun wortels in de CGK. Dat dit kerkverband nog niet zo heel lang geleden helder heeft uitgesproken dat het op grond van Bijbel geen ruimte ziet voor homoseksuele relaties, heeft Kruispunt Vathorst zich in het recente besluitvormingsproces gerealiseerd. Ds. Brouwer: „Wij zullen met de CGK gaan praten, in elk geval op de volgende classisvergadering. Dat zal een pittig gesprek worden. Maar wij zien het als onze eerste verantwoordelijkheid om in de plaatselijke gemeente op relevante en bijbelgetrouwe wijze kerk te zijn, in onze eigen tijd.”

„Alleen bij regulier huwelijk kun je tekst over bruid en Christus gebruiken” Ds. D.W. Brouwer, predikant Kruispunt

Eigenheid

Wat het in de kerk zegenen van relaties betreft, zal er, zegt ds. Brouwer, overigens wel „oog blijven voor de eigenheid” van de verschillende relaties. „Bij een regulier huwelijk tussen man en vrouw kun je als voorganger allerlei teksten gebruiken over Adam en Eva en over de bruid en Christus. Bij het zegenen van een homorelatie zul je op zoek moeten naar andere taal. Dan zul je vooral teksten citeren die bijvoorbeeld gaan over vriendschap.”