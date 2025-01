Recept uit ”Sam Sterns studentenkookboek”: Japanse kippensoep met noedels 

”Sam Sterns studentenkookboek” (uitg. Ploegsma, 2008) is zo’n exemplaar. De Britse Stern publiceerde vanaf 2005 (hij was toen veertien!) zeven kookboeken, werd destijds wel de opvolger van Jamie Oliver genoemd en heeft nu ruim 200.000 volgers op Instagram. Hij daagt juist ook jonge mensen uit om zelf te koken, alleen al omdat het lekker is. Dat doet hij aanstekelijk en laagdrempelig. Of het nu om het koken (of pocheren) van een ei en het vullen van een wrap gaat of om het maken van groentemoussaka en sticky toffeepudding. Je ziet zijn afkomst terug in de scones, de kippastei en de shepherd’s pie met linzen. Dankzij deze Sam ontdekte ik de Engelse pasty’s en bakte ik mijn eerste platbroden in de grillpan („turbopizza’s”, zegt hij). Maar ik heb vooral veel Aziatische gerechten uit dit boek gemaakt: kip in kleverige marinades bijvoorbeeld. De noedelgerechten zorgden ervoor dat ik zag hoe heerlijk eenvoudig oosters eten kan zijn. Noedels en studenten zijn natuurlijk sowieso een goede combinatie (geldt ook voor pubers, weet ik inmiddels) dus ik trap af met deze kippensoep met eiermie, die ik graag maak.

Nieuws in beeld Ongekookte noedels op een houten plank. Op de achtergrond een struik paksoi. Op een lichthouten plank liggen twee knoflookbollen en zes losse knoflooktenen. Ernaast drie stukken gember. Op de achtergrond is een stukje te zien van een pak noedels in rode plastic verpakking. Zwarte grillpan met erin twee stukje lichtbruin gebakken kip.