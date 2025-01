Strafhof wil Talibanleiders arresteren om misdaden tegen vrouwen

In een verklaring donderdag stelde ICC-hoofdaanklager Karim Khan dat Afghaanse vrouwen en meisjes, maar ook de lhbti-gemeenschap, te maken hebben met „een ongekende, gewetenloze en voortdurende vervolging door de taliban. Onze actie (tegen de Talibanleiders) belicht dat de status van vrouwen en meisjes in Afghanistan onaanvaardbaar is.” Khan zei dat hij met meer aanhoudingsbevelen tegen de taliban wil komen. De rechters van het ICC moeten de twee arrestatiebevelen nog formaliseren.

Meisjes in het land mogen vanaf circa hun elfde geen onderwijs meer volgen. Ook zouden vrouwen geen medische opleidingen en cursussen meer mogen doen, terwijl vrouwen en meisjes er alleen mogen worden behandeld door vrouwelijke artsen en zorgverleners. En onlangs werd bepaald dat de bouw van ramen aan banden wordt gelegd om vrouwen aan het zicht te onttrekken.

De taliban noemden vrijdag de aantijgingen van Khan „ongegrond”, „meten met twee maten” en „politiek gemotiveerd”. Ook zouden ze de „toch al kwetsbare geloofwaardigheid van het ICC op internationaal niveau ondermijnen”.

In een reactie noemt Amnesty International de aankondiging „een belangrijke ontwikkeling die hoop geeft, zowel binnen als buiten het land”. Tegelijk roept Amnesty het ICC en de internationale gemeenschap op om alle misdaden die in Afghanistan zijn en worden begaan aan te pakken. Verder dringt de mensenrechtenorganisatie er bij het strafhof op aan dat het alle ernstige misdaden gaat onderzoeken die sinds 2003 –in dat jaar sloot Afghanistan zich aan bij het ICC– in het land zijn gepleegd.

Human Rights Watch noemt de aangekondigde arrestatiebevelen „een mijlpaal in het streven naar gerechtigheid voor ernstige misstanden tegen vrouwen en meisjes in Afghanistan”. Liz Evenson, directeur internationale rechtspraak bij de mensenrechtenorganisatie, vindt dat het verzoek van de aanklagers „de onderdrukking van vrouwen, meisjes en mensen die afwijken van de gendernormen door de taliban weer onder de aandacht van de internationale gemeenschap moeten brengen”.

De taliban hebben het sinds augustus 2021 voor het zeggen in Afghanistan. Van 1996 tot 2001 waren ze ook aan de macht en voerden een schrikbewind. Zo werden er publiekelijk mensen geëxecuteerd en ledematen afgehakt. Na de Amerikaanse invasie in 2001 tot het vertrek van de VS en zijn bondgenoten in 2021 kenmerkte Afghanistan zich door een zwak bestuur.