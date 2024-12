Afghaanse vrouwen mogen ook geen verloskundige meer worden

Opleidingsinstituten voor zorgberoepen in Afghanistan moeten hun deuren sluiten voor vrouwen. Hoe en waarom was niet meteen duidelijk, maar dit werd de managers van die instituten maandag duidelijk gemaakt tijdens een vergadering op het ministerie van Gezondheidszorg in Kabul. „Hun is slechts verteld dat dit een bevel is van de hoogste leider”, zei een medewerker van het ministerie tegen persbureau AFP.

Eind 2022 besloten de taliban al om vrouwen van hoger onderwijs te weren. Middelbare scholen heropenden na de machtsovername van augustus 2021 nooit voor meisjes. Zorgopleidingen waren tot nu toe een van de weinige mogelijkheden voor Afghaanse vrouwen om buitenshuis hoger onderwijs te volgen. Het gaat om tweejarige diplomaopleidingen voor beroepen als tandartsassistent, apotheker en verloskundige.

Verboden beroepen

Door heel het land volgen volgens het ministerie zo’n 35.000 vrouwen zo’n opleiding, veel meer dan mannen. De meesten kiezen voor verloskunde en verpleging, aangezien dit de zeldzame beroepen zijn die vrouwen nog mogen uitoefenen. Veel van de studenten zijn vrouwen die eerder een inmiddels verboden beroep hadden, en die zich daarom laten omscholen.

Er is bovendien veel behoefte aan zorgprofessionals: volgens de VN heeft het land een tekort van alleen al 18.000 verloskundigen. Het is van levensbelang dat hier voldoende vrouwen tussen zitten, want vrouwelijke patiënten mogen niet door mannen behandeld worden, tenzij er een nabij mannelijk familielid bij is, wat lang niet altijd kan.

„Hun is slechts verteld dat dit een bevel is van de hoogste leider” - Medewerker Afghaanse ministerie van Gezondheidszorg

Nu al heeft Afghanistan een van de hoogste kraamsterftecijfers. De Wereldgezondheidsorganisatie registreerde er gemiddeld 620 overleden vrouwen per 100.000 geboortes. In Nederland zijn dat er 4. Afghanistan heeft zelfs de allerhoogste babysterfte ter wereld: een tiende van de in 2024 geboren baby’s stierf in het eerste levensjaar.

Protesteren

Er is geen schriftelijk bevel wat betreft dit zoveelste verbod voor Afghaanse vrouwen, die ook niet naar parken en sportscholen mogen, niet zonder mannelijke begeleider mogen reizen, niet in het openbaar mogen bidden en geen schoonheidssalon mogen runnen.

De Britse omroep BBC sprak met vijf instituten door heel het land die bevestigden dat ze mondeling het bevel hadden gekregen te sluiten, en beschrijft video’s van huilende studenten. In één video protesteren de vrouwen door te zingen terwijl ze het klaslokaal verlaten. Zingen in het openbaar is ook verboden voor vrouwen.

AFP meldt dat sommige van de meer dan 150 opleidingsinstituten in het land toch nog aan vrouwen lesgaven, in afwachting van een geschreven regel. Zij zouden ook nog tien dagen de tijd hebben gekregen om eindexamens te organiseren voor studenten die bijna zijn afgestudeerd.