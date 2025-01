Hoge Talibanfunctionaris: maak onderwijs vrouwen weer mogelijk

Het pleidooi kwam van Sher Abbas Stanikzai, die een hoge functie bekleedt op het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Talibanregime. In een toespraak op een religieuze school in de zuidoostelijke provincie Khost zei hij dat er geen excuus is om meisjes en vrouwen onderwijs te ontzeggen: „Dat was er in het verleden ook niet, en dat zou er nu ook niet moeten zijn. We zijn nu onrechtvaardig naar 20 miljoen mensen”, zei hij, verwijzend naar de helft van de totale Afghaanse bevolking.

Stanikzai pleitte al eerder voor onderwijs voor vrouwen en meisjes.

In Afghanistan is onderwijs verboden voor meisjes vanaf hun elfde of twaalfde jaar. Ook zouden vrouwen geen medische opleidingen en cursussen meer mogen doen, terwijl vrouwen en meisjes in het land alleen mogen worden behandeld door vrouwelijke artsen en andere zorgverleners.