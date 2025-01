Éowyn heeft flinke schade veroorzaakt in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, maar de omvang daarvan is nog niet bekend. Lokale media melden onder meer kapotte woningen en andere gebouwen, kapotte stroomkabels, puin op straat en omgewaaide bomen. Er zijn voor zover bekend geen meldingen van slachtoffers.

Ierse media melden dat een recordaantal van 725.000 woningen en bedrijven zonder elektriciteit zit. Dat betekent dat bijna 1 op de 3 adressen is getroffen door een stroomstoring. De storingen veroorzaken problemen bij onder meer de waterzuiveringsinstallaties. Ongeveer 60.000 mensen zitten momenteel zonder stromend water. Daarnaast lopen 500.000 mensen het risico zonder water te komen zitten.

In Noord-Ierland is het aantal adressen dat door stroomstoringen is getroffen, opgelopen tot bijna een kwart miljoen. Ook daar worden problemen gemeld met de watertoevoer. Lokale media melden dat in de hoofdstad Belfast een huis is ingestort.