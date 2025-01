OM: 37 aangiften na dodelijke explosie Tarwekamp Den Haag

Op 7 december stortten na een verwoestende explosie meerdere woningen in. Zes mensen kwamen om het leven. Er zitten vier mannen vast op verdenking van betrokkenheid bij de explosie.

Het OM heeft de beperkingen waarin het viertal vastzat vrijdag opgeheven. Door de beperkingen mochten de verdachten alleen contact hebben met hun advocaten; ze waren opgelegd in het belang van het onderzoek.

Volgens het OM lijkt het plan voor de explosie het initiatief van de 33-jarige verdachte uit Rotterdam. Hij kende de eigenaresse van de bruidsmodezaak tegen wie de aanslag zou zijn gericht. De verdachten uit Roosendaal (23 en 29) en die uit Oosterhout (33) zouden zijn benaderd om de initiatiefnemer te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de brandstichting en explosie, aldus het OM.

Justitie denkt dat de vermoedelijke aanslag al op 1 december had moeten plaatsvinden. Dat ging toen niet door omdat de twee verdachten uit Roosendaal door de politie werden gecontroleerd. Zij hielden zich in de nacht opvallend op in een busje op een parkeerterrein in Oosterhout. In de laadbak van het busje trof de politie onder meer zwaar vuurwerk en jerrycans benzine aan, waarop het tweetal werd aangehouden op verdenking van voorbereidingshandelingen voor brandstichting. De spullen werden in beslag genomen, evenals het busje en aangetroffen telefoons. Na verhoor zond de politie hen heen.

De verdachten moeten op 14 maart voor het eerst op een openbare, voorbereidende rechtszitting bij de rechtbank in Den Haag verschijnen.