Kamer wil advies RvS over voorstel pensioenreferenda

Een verzoek daartoe van D66 kreeg donderdag tijdens een speciaal ingelaste vergadering van de commissie sociale zaken en werkgelegenheid brede steun.

NSC-Kamerlid Joseph kwam eerder deze week met haar voorstel om ieder pensioenfonds een referendum te laten houden onder zijn deelnemers voordat het overgaat tot het zogenoemde 'invaren' in het nieuwe stelsel. Als voldoende pensioengerechtigden voorstemmen, kan de overgang naar het nieuwe stelsel plaatsvinden. Als er niet voldoende steun is, gaat het opgebouwde pensioen niet over naar het nieuwe stelsel.

NSC en BBB willen dit voorstel gezamenlijk indienen als amendement op een wet die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld, en die pensioenfondsen langer de tijd geeft voor de overstap naar de nieuwe pensioenregeling.

De Raad van State geeft altijd advies over wetsvoorstellen voordat ze in de Kamer worden besproken, maar niet over amendementen. D66-Kamerlid Vijlbrief verzocht het kabinet om zijn belangrijkste adviseur in dit geval wel om een oordeel te vragen. Hij wees op de mogelijk ingrijpende gevolgen van het voorstel voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, waar jarenlang aan is gewerkt. Ook NSC ging mee in zijn verzoek, net als BBB en PVV.

Stevige kritiek

Het voorstel van NSC en BBB kan op stevige kritiek rekenen. Eerder deze week schreven SER-voorzitter Kim Putters en voorzitter van de Pensioenfederatie Ger Jaarsma een opiniestuk in de Telegraaf waarin ze hun zorgen uiten.

Volgens Putters en Jaarsma is de kans groot dat de overgang naar het nieuwe stelsel niet doorgaat, vanwege de voorgestelde opkomstdrempel van 30 procent. „Als je bedenkt dat slechts een klein deel van de mensen nu de post van hun pensioenfonds opent, lijkt dat weinig kansrijk.”

Daarnaast is het onderwerp volgens Putters en Jaarsma dusdanig ingewikkeld, dat het lastig is een goede keuze te maken. „De kans is groot dat mensen er dan voor kiezen om alles bij het oude te laten, veelal beïnvloed ook door het beeld dat de pensioenen in het oude stelsel gegarandeerd zouden zijn.”

Ook werkgeversorganisaties zien het houden van pensioenreferenda niet zitten. Ouderenorganisaties daarentegen zijn wel positief. Zij denken dat het draagvlak voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel groter wordt, als pensioendeelnemers de mogelijkheid krijgen daar wel of niet mee in te stemmen.