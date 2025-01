VVD: voorstel NSC voor pensioenreferendum ‘zeer onverstandig’

In het nieuwe pensioenstelsel gaan de uitkeringen meer meebewegen met de economische omstandigheden. Dat moet het stelsel eerlijker en toekomstbestendiger maken. De wet die dit regelt, is al ruim anderhalf jaar geleden aangenomen in de Eerste Kamer, en de transitie is al in volle gang. Ook daarom vindt Aartsen het een slecht idee om nu nog de spelregels te veranderen.

Pensioenfondsen moeten de komende jaren een voor een overstappen op het nieuwe stelsel. NSC-Kamerlid Agnes Joseph wil dat deelnemers zich eerst in een referendum mogen uitspreken over het wel of niet ‘invaren’ van bestaande pensioenrechten in de nieuwe regeling. Zij vindt dat mensen die pensioen opbouwen daar nu nog te weinig over te vertellen hebben.

Dit plan kan er in de praktijk toe leiden dat er twee pensioenregelingen naast elkaar blijven bestaan, als de deelnemers van een fonds zich in een referendum uitspreken tegen ‘invaren’. Dat zou onwenselijk zijn, vindt Aartsen. „Je creëert zo sterfhuisconstructies”.

De VVD’er is benieuwd wat minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) vindt van het voorstel van zijn partijgenoot Joseph. Hij rekent er daarbij op dat de bewindsman ook zal luisteren naar de kritiek vanuit de pensioenfondsen en vakbonden, die waarschuwen dat hiermee het nieuwe stelsel in gevaar komt. „Hij is systeemverantwoordelijk”, aldus Aartsen.

De liberalen staat in het pensioendossier lijnrecht tegenover coalitiepartners NSC, PVV en BBB. De partijen die de pensioenwet in 2022 aan een meerderheid hielpen in de Tweede Kamer (VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP en Volt), zijn in de nieuwe samenstelling in de minderheid.

In de Eerste Kamer zijn de voorstanders van het nieuwe pensioenstelsel nog wel in de meerderheid. Maar daar is het moeilijker om het voorstel van NSC weg te stemmen. Joseph dient het in als aanvulling op een wetsvoorstel dat pensioenfondsen extra tijd geeft voor de overgang naar het nieuwe stelsel. De senaat mag zich alleen over dit hele wetsvoorstel uitspreken, niet over individuele wijzigingen die de Tweede Kamer aanbrengt.