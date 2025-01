NSC en BBB pleiten voor ‘referendum’ over het nieuwe pensioenstelsel

Dat voorstel doet NSC-Kamerlid Joseph in een visienota die de partij dinsdag publiceerde. Het voorstel lijkt op een referendum. Deelnemers van een pensioenfonds krijgen gezamenlijk de vraag voorgelegd of hun pensioen wel of niet de overstap moet maken naar het nieuwe pensioenstelsel. „Als voldoende mensen instemmen kan het pensioenfonds op de geplande datum invaren”, schrijft Joseph. Als er niet voldoende mensen instemmen, blijft de bestaande pensioenopbouw doorlopen zoals het al deed.

NSC staat niet alleen binnen de coalitie. Ook BBB heeft haar handtekening onder het voorstel gezet.

De Tweede Kamer stemde eind 2022 in met de pensioenwet, die de ingrijpende herziening van het pensioenstelsel mogelijk maakt. Inmiddels zijn de eerste pensioenfondsen ‘ingevaren’. Daarmee wordt bedoeld dat niet alleen het nieuwe pensioen wordt opgebouwd volgens de nieuwe afspraken, maar ook de bestaande pensioenaanspraken en rechten worden omgezet naar het nieuwe systeem.

NSC-Kamerlid Joseph wil daarmee de mensen van wie het pensioen is het „laatste woord” geven over wat ermee gebeurt. Maar volgens critici kan dit plan grote consequenties hebben voor een wet die al is aangenomen. Zij wijzen erop dat de wet de basis legt voor een nieuw stelsel waarover jarenlang is gedebatteerd en waar veel partijen bij betrokken zijn, waaronder pensioenfondsen, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Het plan van NSC en BBB zal naar verwachting tot politieke commotie leiden: regeringspartner VVD is juist fervent voorstander van het nieuwe stelsel. Over pensioenen zijn geen harde afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord.