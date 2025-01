Nobel: Bijna gratis kinderopvang alleen voor ouders met betaald werk

Dat maakte staatssecretaris Nobel (Sociale Zaken) duidelijk tijdens een debat waarin verschillende partijen lieten weten voorstander te zijn van een ruimere regeling. De Tweede Kamer debatteerde donderdag over het nieuwe kinderopvangstelsel.

Oppositiepartijen GroenLinks-PvdA en D66 zien gratis kinderopvang voor alle kinderen als een manier om kansengelijkheid te bevorderen. Zij denken dat kinderen die niet naar de opvang gaan, bijvoorbeeld omdat hun ouders geen werk hebben, met een achterstand aan hun schooltijd beginnen. Zij denken ook dat de zogenoemde arbeidseis het stelsel ingewikkeld maakt, omdat van ouders gecontroleerd moet worden of zij werk hebben.

Nobel zei de wens te begrijpen, maar wees erop dat niet voor niets in het coalitieakkoord is afgesproken de arbeidseis te handhaven in de plannen, die grotendeels zijn overgenomen van het vorige kabinet. „Personeelstekorten zijn nu al een serieus probleem”, hield de bewindsman de Kamer voor. Hij vreest dat dit bij een nog sterker groeiende vraag naar kinderopvang alleen maar groter wordt.

Er komen uitzonderingen, die nog nader moeten worden uitgewerkt. Maar Nobel waarschuwde Kamerleden, onder wie die van de coalitiepartijen NSC en BBB –die bijvoorbeeld ook mantelzorgers en vrijwilligers graag goedkope kinderopvang zouden bieden–, daar niet al te veel van te verwachten. „Een arbeidseis is wel echt dat je betaald werk verricht.”

PVV, VVD, NSC en BBB maakten in het hoofdlijnenakkoord afspraken over een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. Kinderopvang wordt bijna gratis. Kinderopvanginstellingen krijgen de finaniering rechtstreeks van de staat en de kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft. De regering beoogt de plannen in 2027 in werking te laten treden.