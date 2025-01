„Plek op kinderopvang wordt lot uit de loterij”

CNV stelt op basis van eigen analyse dat er over tien jaar voor 275.000 kinderen geen plek is op de kinderopvang. Dat betekent dat lang niet iedere ouder zijn of haar kind naar de opvang kan brengen, waarschuwde de vakbond in een brief aan Tweede Kamerleden.

Het alarmerende cijfer heeft alles te maken met het voornemen van het kabinet om de kinderopvang bijna gratis te maken. Bijna gratis, omdat ouders in de toekomst een eigen bijdrage van 4 procent van de kinderopvangkosten blijven betalen.

Er zijn op dit moment ongeveer 6000 vacatures in de kinderopvangbranche, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wordt de kinderopvang gratis, dan zal het aantal vacatures de komende jaren vervijfvoudigen. Over tien jaar dreigt een tekort van ruim 30.000 pedagogisch werkers, becijferde ABF Research in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Dat komt doordat de vraag naar kinderopvang zal toenemen, als die gratis wordt. Onderzoekers veronderstellen bijvoorbeeld dat ouders oppas door opa en oma zullen inwisselen voor een plek in het kinderdagverblijf. Overigens neemt ook zonder de kabinetsplannen het aantal vacatures in de branche toe vanwege vergrijzing.

De regering kan niet op de huidige voet verder, vindt vakbond CNV. „Het kabinet slaat de plank mis met de nieuwe plannen. Het doel van het kabinet is om meer ouders aan het werk te krijgen en de opvang goedkoper te maken. Maar dit plan in deze vorm zorgt voor het tegenovergestelde”, stelt CNV-bestuurslid Justine Feitsma.

Vakbond CNV is voorstander van gratis kinderopvang, maar vindt dat er extra maatregelen nodig zijn om de verwachte oplopende personeelstekorten in de sector te keren. Hoe? Een hoger salaris, meer grip op het rooster en minder administratieve rompslomp voor pedagogisch medewerkers.

Geen terugvorderingen

PVV, VVD, NSC en BBB spraken in het hoofdlijnenakkoord af dat het plan wordt doorgezet om de kinderopvang gratis te maken. Het plan komt uit de koker van het kabinet-Rutte IV.

Het nieuwe kinderopvangstelsel werkt als volgt: de overheid zal in de toekomst rechtstreeks geld uitkeren aan kinderopvanginstellingen. Burgers krijgen geen kinderopvangtoeslag meer uitgekeerd. Ouders kunnen daardoor niet langer te maken krijgen met hoge terugvorderingen.

Het is de bedoeling dat het nieuwe kinderopvangstelsel per 1 januari 2027 ingaat. Een „ambitieus” tijdpad, schreef verantwoordelijk staatssecretaris Nobel (Integratie en Participatie) eind vorig jaar aan de Tweede Kamer. Nobel wil dit jaar een conceptwetsvoorstel gereed maken.