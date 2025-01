Trump verbiedt creatie van digitale munt in VS

Volgens Trump beschermt zijn decreet de Amerikanen tegen de „risico’s” van digitaal geld, „dat de stabiliteit van het financiële systeem, de individuele privacy en de soevereiniteit van de Verenigde Staten bedreigt”.

In theorie zou de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, een „digitale dollar” kunnen uitgeven die uitwisselbaar is met de fysieke dollar. Daardoor zou de Federal Reserve de controle krijgen over het aanbod van de virtuele munt en zou de waarde ervan gegarandeerd worden.

Voormalig president Joe Biden droeg de Federal Reserve op om de oprichting van een CBDC te onderzoeken. Voorstanders zien in de digitale munt een middel om mensen zonder bankrekening te laten deelnemen aan het Amerikaanse financiële systeem. Ook zou digitaal geld goed zijn voor het opsporen en aanpakken van criminele activiteiten.

Tegenstanders, onder wie veel Republikeinen in het Congres, hebben kritiek. Ze vinden dat een digitale dollar de privacy van mensen kan schaden en mogelijk het banksysteem kan ondermijnen, doordat de behoefte om particulier te bankieren kan verminderen.