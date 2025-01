Recordaantal passages door Westerscheldetunnel in 2024

De drukste dag was 8 mei met 33.224 passages. Dit was de dag voor Hemelvaart. 14 januari was de rustigste dag met 9627 ritten.

Sinds 30 december afgelopen jaar is de verbinding tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen tolvrij voor auto’s en motoren. Het Rijk heeft 146,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de tunnel vervroegd tolvrij te kunnen maken. Dat geld is bedoeld om het verlies aan inkomsten door de tolheffing te compenseren.

Aanvankelijk was het de bedoeling in 2033 een eind te maken aan de tolheffing, maar in 2022 besloot de Tweede Kamer de maatregel acht jaar eerder door te voeren. Voor het tolvrij maken van de tunnel voor vrachtverkeer is nog geen geld beschikbaar.

De 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel is in 2003 geopend. Tot eind december kostte een retour door de tunnel voor een personenauto 10 euro. Veelgebruikers en abonnementhouders betaalden minder. Sinds de opening zijn er 137 miljoen voertuigen door de tunnel gereden.