Eigenaar Gillette en Ariel verkoopt meer, omzet stijgt licht

In voorgaande kwartalen groeiden de opbrengsten bij het bedrijf voornamelijk door prijsverhogingen. Maar in oktober tot en met december hadden prijsveranderingen volgens P&G weinig invloed op de verkoopresultaten. Daarmee lijkt een einde te komen aan de tijd van aanhoudende prijsstijgingen. Bedrijven staan mogelijk ook onder druk om de inflatie af te remmen nu Donald Trump weer de president van de Verenigde Staten is. Trump stelde in een presidentieel besluit op zijn eerste dag als president dat Amerikaanse consumenten te maken hebben met een „koopkrachtcrisis” en dat het „cruciaal is om de koopkracht van Amerikaanse gezinnen te herstellen”.

De omzet zonder de effecten van onder andere wisselkoersen en overnames groeide in het afgelopen kwartaal met 3 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is de grootste toename in drie kwartalen.