Ryanair: Trump terug in Witte Huis maakt Boeing concurrerender

„Trump wil nationale industrieën ondersteunen. Wij hopen dat Boeing daardoor veel agressiever wordt in hun concurrentie met Airbus”, aldus Wilson.

Boeings productie kampte vorig jaar met zware tegenslagen, waaronder een ongeval met de 737 Max in januari en een staking van bijna twee maanden later in het jaar. Dit vertraagde Ryanairs plannen om haar volledig uit Boeings bestaande vloot uit te breiden tot 800 toestellen in 2034. Ondertussen leverde Airbus twee keer zoveel vliegtuigen, waarvan veel naar concurrenten zoals EasyJet en Wizz Air gingen.