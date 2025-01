Yeşilgöz vindt vuurwerkverbod ‘dilemma’, zegt geen ja of nee

De VVD-leider verwacht in elk geval niet dat een verbod een einde betekent aan alle ongeregeldheden tijdens oud en nieuw. Knalvuurwerk mag al sinds 2020 niet worden verkocht in Nederland. Yeşilgöz vraagt zich af of de overlast rond jaarwisselingen wordt weggenomen door ook siervuurwerk te verbieden. Mensen die netjes vuurwerk willen afsteken tijdens de jaarwisseling, worden daardoor bovendien benadeeld. „Daar moet je met elkaar het gesprek over aangaan”, vindt de politica.

„Als jij het in je botte kop haalt om met een steen naar een hulpverlener te gooien, wat maakt het dan uit dat we siervuurwerk verbieden?”, vraagt Yeşilgöz zich af. Ook zegt ze dat veel problemen worden veroorzaakt door vuurwerk dat al illegaal is.