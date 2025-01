Zeker 66 doden en ruim 50 gewonden bij brand in hotel Turkije

Volgens Turkse media brak de brand rond 03.30 uur uit in een hotel in het populaire skiresort. De brand ontstond vermoedelijk in het restaurant. Toen de brand uitbrak sliepen er naar verluidt 237 mensen in het hotel.

Kartalkaya is een skigebied in de bergen ten oosten van Istanbul.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt nog uit of er Nederlandse slachtoffers zijn.