NYT: oud-leider Proud Boys kan maandag al vrijkomen

Tijdens zijn toespraak in een sportarena in Washington kondigde Trump even na middernacht (Nederlandse tijd) al aan dat hij gratie gaat verlenen om de „gijzelaars van 6 januari” vrij te krijgen. „Na mijn vertrek hier gaan we naar de Oval Office”, zei hij. „We gaan gratie verlenen aan een hoop mensen.”

Naast Tarrio zijn in de Verenigde Staten ongeveer 1200 mensen veroordeeld voor de rellen van 6 januari 2021. In een gevangenis in Washington waar meerdere Capitoolbestormers worden vastgehouden, zouden zich al tientallen aanhangers van Trump hebben verzameld, meldde The New York Times eerder op de avond. De politie is daar ook op grote schaal aanwezig.