Geen Nederlandse pianisten in finale Lisztconcours 2026

Twintig jonge pianisten lieten zich op 10 en 11 januari in Utrecht van hun beste kant horen om een plek te bemachtigen in de finale van Liszt Utrecht 2026, voorheen Liszt Concours geheten. Ze vertegenwoordigden dertien nationaliteiten. Onder hen waren de Nederlandse pianisten Alexandra Kaptein en Radu Ratering. Ze zaten niet bij de acht finalisten die de jury koos. Deze jury bestond uit Nino Gvetadze, Leslie Howard, Igor Roma en Muza Rubackyté.

Jurylid Gvetadze maakte vrijdagmiddag in het radioprogramma Podium bekend wie er naar de finale gaan. Geselecteerd zijn drie pianisten uit Zuid-Korea en verder pianisten uit respectievelijk China, Taiwan, Denemarken, Engeland en Italië. De musici maakten het de jury niet makkelijk, vertelde Gvetadze. „Het was een lastige keus, want het niveau van het concours is zo hoog. Iedereen speelde zo mooi. Het gaat dan niet meer over techniek, maar onder andere over persoonlijkheid.”

De acht finalisten zullen in januari 2026 gedurende zes dagen iedere dag een concert geven. Drie pianisten strijden uiteindelijk op 24 januari 2026 om de winst, waarbij ze optreden met het Radio Filharmonisch Orkest.