President Zuid-Korea vecht in rechtbank verlenging voorarrest aan

Volgens zijn advocaat heeft Yoon „de intentie om zijn eer te herstellen”. Hij zou aan de rechter „de legitimiteit van de noodtoestand uitleggen en duidelijk maken dat er geen sprake was van een opstand”.

De president werd met een busje van het detentiecentrum waar hij verblijft naar de rechtbank gebracht. Daar stonden aanhangers van de president hem toe te juichen. Ze probeerden ook tevergeefs het busje te omsingelen.

Yoon werd woensdag gearresteerd, ongeveer anderhalve maand nadat hij de militaire noodtoestand had uitgeroepen. Tijdens de zitting die Yoon zaterdag bijwoont, moet een rechter beslissen of zijn voorarrest kan worden verlengd van 48 uur tot twintig dagen. Een uitspraak wordt later op zaterdag, of mogelijk op zondag, verwacht.