Gevaar geweken bij hoofdbureau politie Utrecht

Alleen de hal bij de hoofdingang van het bureau waar bezoekers binnenkomen en de bezoekersbalie zijn nog niet vrijgegeven, omdat dat de plaats delict is en er nog forensisch onderzoek plaatsvindt. De verwachting is dat het bureau in de loop van de avond weer toegankelijk zal zijn voor bezoekers. Personeel kan er al wel weer naar binnen.

Het politiebureau aan de Kroonstraat werd vrijdag rond 14.00 uur ontruimd. De vrouw werd aangehouden. Wat zij precies zei, kan de politiewoordvoerder nog niet vertellen. Maar er ging in ieder geval een dreiging vanuit. „Anders ga je niet een heel politiebureau ontruimen”, aldus de woordvoerder. Waarom de vrouw het deed, is nog onduidelijk.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan in het politiebureau, maar heeft niets verdachts aangetroffen. Bij de ontruiming werden twee objecten achtergelaten bij de hoofdingang, die niet gevaarlijk bleken te zijn. Of de vrouw die objecten heeft achtergelaten, is nog onduidelijk. Ook is nog onbekend of de vrouw alleen handelde of dat er anderen bij betrokken waren.

Niemand is gewond geraakt. Medewerkers van het bureau werden onder meer opgevangen in TivoliVredenburg. Het gebied rond het bureau werd ruim afgezet zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen, aldus de politie.

Mensen die binnen het afgezette gebied wonen, konden tijdelijk niet terug naar huis. In het afgesloten gebied zat ook een parkeergarage. Rond 17.15 uur werd het sein veilig gegeven en werden de afzettingen opgeheven. Daardoor kunnen bewoners weer terug naar huis en kunnen mensen de parkeergarage weer in.