Veiligheidskabinet Israël stemt in met bestand Gazastrook

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken verwacht dat het bestand in Gaza zondag daadwerkelijk zal ingaan. Woensdagavond maakte de Amerikaanse president Joe Biden bekend dat er een overeenstemming is bereikt, maar de Israëlische regering is daar formeel nog niet mee akkoord. Blinken denkt dat het nog zal lukken.

„Ja, ik ben vol vertrouwen en ga er volledig vanuit dat de implementatie zoals we die hebben aangekondigd zondag van start kan gaan”, aldus de minister in een persconferentie. „Het is niet raar dat er in een onderhandelingsproces dat zo uitdagend en zo beladen is, wat losse eindjes kunnen zijn. Die proberen we op dit moment af te hechten.” Hij gaat er dus vanuit dat dat zal lukken.

De persconferentie werd meerdere keren onderbroken door aanwezigen die vanuit de rijen met journalisten kritische opmerkingen en vragen naar de minister riepen. Ze betichtten hem en de Amerikaanse regering er onder meer van dat ze hebben meegewerkt aan een genocide in Gaza.

„Waarom heeft u toegelaten dat mijn vrienden worden uitgemoord?”, vroeg Max Blumenthal van de website The Grayzone. Hij noemde Blinken op X de „minister van Genocide”. De ander, zelfstandig journalist Sam Husseini, riep door de persconferentie dat Blinken voor het Internationaal Strafhof gebracht zou moeten worden: „Crimineel! Waarom zit u niet in Den Haag?”

Blinken en zijn medewerkers vroegen de twee om stil te zijn zolang de minister nog met zijn openingsverklaring bezig was, en zeiden dat er na afloop ruimte zou zijn voor vragen. Toen dat niet hielp, werden beide mannen de zaal uitgezet. Husseini werd zelfs uit zijn stoel getrokken en weggedragen.