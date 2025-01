„Kabinet Israël vrijdag bijeen om bestand goed te keuren” • Israëlische minister Ben-Gvir dreigt uit kabinet te stappen

Op meerdere plekken in het land zijn donderdag pro-Palestijnse protesten, ondanks de aangekondigde wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Zo zijn er demonstraties in Groningen, Amsterdam en Utrecht.

In Utrecht is om 18.00 uur een sit-in in stilte op het Centraal Station, staat in een bericht op Instagram van newneighbours_utrecht. „Gisteren was er vreugde over het staakt-het-vuren. Inmiddels heeft Israël vannacht meer Palestijnen in Gaza gedood dan dat er Israëlische gijzelaars in de eerste fase vrijkomen. De pijn is nog verre van over.” Volgens de actievoerders is het „juist nu” belangrijk naar de sit-in te gaan.

In Groningen is sinds 13.00 uur een pro-Palestijnse actie op de Vismarkt. „Het is een viering en demonstratie”, aldus Encampment RUG. „Dit is een staakt-het-vuren dat de bevolking van Gaza een pauze geeft van de slachting, maar het is niet het einde van de genocide. Ons werk is nog niet gedaan, het is pas begonnen.”

Vanaf 16.30 uur staat er in Amsterdam een lawaaiprotest gepland bij het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam. Donderdagmiddag wordt de zogenoemde Dies Natalis gevierd, de 393e verjaardag van de UvA. Volgens de betogers zou er geen feest moeten zijn „in tijden van genocide”, staat in een bericht op Instagram. „We mogen hun medeplichtigheid aan de systematische en voortdurende genocide op de Palestijnen niet laten vergeten.”

Ook de komende dagen zijn er nog pro-Palestijnse acties, zoals zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam onder de naam ‘Solidarity for Gaza’, meldt de Palestijnse Gemeenschap In Nederland op Instagram. Zondag is er een mars in de hoofdstad van de Dam naar het Museumplein, waarmee onder meer aandacht wordt gevraagd voor de situatie in Gaza.