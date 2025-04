VS: Oekraïne wil mineralendeal op laatste moment wijzigen

De Oekraïense premier Denys Sjmyhal zei woensdagmiddag dat de overeenkomst bijna klaar was en dat die mogelijk in de komende 24 uur wordt ondertekend. Hij meldde ook dat de laatste details van de deal nog worden uitgewerkt.

Bessent zei later tijdens een kabinetsoverleg dat de Verenigde Staten klaarstaan om te tekenen. „De Oekraïners besloten gisteravond om op het laatste moment nog wijzigingen door te voeren. We zijn ervan overtuigd dat ze dat zullen heroverwegen en we zijn bereid om vanmiddag te tekenen als zij dat ook zijn”, aldus de minister.

Oekraïne en de Verenigde Staten hebben de inhoud van het akkoord nog niet openbaar gemaakt. Ze hebben wel delen ervan aan de media gemeld. Zo zei Sjmyhal dat de geleverde Amerikaanse steun aan Oekraïne geen deel zal uitmaken van de deal, maar toekomstige militaire steun van de VS wel.

Sjmyhal was vorige week in Washington om te helpen bij de afronding van de onderhandelingen. Hij had ook een ontmoeting met Bessent. De Oekraïner sprak van „goede vooruitgang”, Bessent noemde het overleg tussen de twee landen „zeer productief”.