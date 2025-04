Verenigde Staten en Oekraïne tekenen mineralendeal

„Als erkenning voor de aanzienlijke financiële en materiële steun die de Verenigde Staten hebben verleend aan de verdediging van Oekraïne sinds de grootschalige invasie van Rusland, stelt dit economische partnerschap onze twee landen in staat om samen te werken en te investeren om ervoor te zorgen dat onze gezamenlijke middelen, talenten en capaciteiten het economisch herstel van Oekraïne kunnen versnellen”, aldus de verklaring.

De deal gaat over het winnen van grondstoffen in Oekraïne en een investeringsfonds voor de wederopbouw van het land. De overeenkomst geeft de Verenigde Staten een voorkeursbehandeling bij nieuwe Oekraïense overeenkomsten over toegang tot natuurlijke hulpbronnen. De Oekraïense economieminister Svyrydenko meldt op X enkele bepalingen van de overeenkomst en schrijft dat Oekraïne beslist welke grondstoffen worden gewonnen en waar dat zal gebeuren. „De ondergrond blijft in Oekraïense handen - dit staat duidelijk vastgesteld in de overeenkomst.”