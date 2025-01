Deal Israël en Hamas: hoopvol begin of recept voor mislukking?

„Na vijftien maanden oorlog ligt er eindelijk een deal, maar hoe houdbaar is deze?”, vraagt Donk zich af. „Voor de mensen in Gaza biedt deze deal wellicht perspectief op een einde aan de oorlog. Voor de families van de gijzelaars is het een dubbel gevoel: blijdschap, maar ook onzekerheid over wie wordt vrijgelaten en wie nog in leven is.” Tegelijkertijd zorgt de vrijlating van zo veel Palestijnse gevangenen voor verdeeldheid binnen Israël. „Voor Israël voelt deze deal als een pijnlijk compromis, maar het biedt ook perspectief op vrede,” aldus Kranendonk. Toch blijft het risico op escalatie groot. Donk: „Er hoeft maar iets mis te lopen en de wapens spreken weer.”

In het tweede deel van de podcast bespreken de heren de aanstaande inauguratie van Donald Trump, die op 20 januari zal plaatsvinden. Volgens Kranendonk kan Amerika zich opmaken voor nog meer polarisatie. Donk ziet ook de NAVO nerveus worden. „Wat als Trump zijn dreigement om minder steun te bieden, daadwerkelijk uitvoert?” „Maar”, zo stelt hij ook, „laten we Trump niet afrekenen op zijn woorden, maar op zijn daden.” Kranendonk: „Wie Trump ook is, hij heeft hulp van boven nodig. Daarom moet het gebed ook voor Trump doorgaan.”