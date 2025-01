Expo over Amsterdamse eetcultuur: van haring tot broodje kroket

Binnenland

In het Allard Pierson Museum in Amsterdam is binnenkort de tentoonstelling ‘Amsterdam eet. Een geschiedenis in gerechten’ te zien. Bezoekers kunnen onder meer kookboeken, menukaarten en archeologische vondsten bekijken die te maken hebben met de eetcultuur in de hoofdstad van de afgelopen 750 jaar. Er zijn topstukken bij zoals het enige bekende exemplaar van het oudste kookboek van Amsterdam uit 1617 en een Portugees-Joods receptmanuscript van rond 1800.