Ministeries EZ en LVVN ontruimd om indringer

De zegsvrouw kan niet meer zeggen over de indringer. Volgens de NOS zou het om een voortvluchtig persoon gaan. Die zou veroordeeld zijn of worden, en vanuit het nabijgelegen Paleis van Justitie de ministeries in zijn gevlucht. De woordvoerder van EZ kan bevestigen dat de politie in het pand op zoek is naar iemand. De politie kan nog niks zeggen over de situatie en verwijst naar het ministerie.

Volgens een verslaggever van het ANP staan er een paar honderd personen buiten het ministerie te wachten. Sommigen zijn gewikkeld in warmtedekens, die zijn uitgedeeld door bedrijfshulpverleners. Volgens omstanders werd het brandalarm gebruikt om mensen te waarschuwen.